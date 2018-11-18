"التشفير المعلوماتي" يوسّع أفق أطفال الأحياء الفقيرة بجنوب أفريقيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

في حيّ صفيح "آيفوري بارك" حيث الكثافة السكانية عالية، عند تخوم مدينة ميدراند في جنوب أفريقيا، يتواجه نحو ستين تلميذاً في الحادية عشرة من العمر ضمن مسابقة منظّمة في ناد محلي للتشفير المعلوماتي.

تتبارى ستة فرق مدرّبة من تلاميذ في المدرسة الابتدائية، مجهّزين بألواح تشفير أساسية، ورزم للمبتكرين، وحواسيب محمولة، بخيال لا حدود له.

ويستخدم الأطفال ألواحاً كهربائية لصنع حلقات ونماذج في مسعى لابتكار حلول تكنولوجية، لحلّ مشاكل يعانون منها في منطقتهم.

ويؤكد سيفيسو نغوبيني، وهو تلميذ في مدرسة ميكاتيكا الابتدائية في ضواحي جوهانسبرغ أنهم يصنعون محضنة للطفال الخدّج والرضع المرضى.

أما منافسوه من مدرسة سيدي-لاكا الابتدائية، فهم اختاروا التطرّق إلى مشكلة الأطفال المفقودين.

ويقضي التشفير بإعداد سلسلة من التوجيهات، يمكن لروبوت أو برنامج حاسوبي الاطلاع عليها ثمّ تنفيذها، وفي النوادي المتخصصة، يتعلّم الأطفال كيفية صياغة رموز التشفير المتنوعة.