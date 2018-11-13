"أصدقاء الرضاعة الطبيعية" تبث رسائلها التوعوية بين 900 امرأة

الشارقة 24:

تحقيقاً لشعار "الرضاعة الطبيعية أساس الحياة"، اختتمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، فعالياتها بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني 2018، التي أقيمت في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري، ونجحت في الوصول برسائلها التوعوية إلى أكثر من 900 من الأمهات والفتيات من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسعت الجمعية، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من خلال هذه الفعاليات والنشاطات إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات، عبر تشجيع زيادة الرضاعة الطبيعية والتي تعد الطريقة الأمثل لتكوين علاقة أسرية صحية للوصول إلى مجتمع آمن، يتمتع أفراده بالصحة والعافية.

وأكدت المهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن أهداف الجمعية في تعزيز الرضاعة الطبيعية، تشجيع الأمهات على حماية صحة وسلامة أطفالهن، للوصول إلى مجتمع صحي، تلتقي مع رؤية أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني، الذي يهدف للوصول إلى مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة من خلال حمايتها وضمان تمتعها بالصحة والعافية وتقليل فرص إصابتها بالأمراض المختلفة.

وثمنت النومان جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمؤسسات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة، في نشر التوعية بالرضاعة الطبيعية، ليس باعتبارها خياراً صحياً، وإنما لكونها ضرورة حياتية، لما تلعبه من دور إيجابي في تنشئة الأطفال يستمر طوال عمرهم.

وأشادت النومان بتعاون المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والحضانات في تنظيم الفعاليات التي أقامتها الجمعية خلال هذا الأسبوع.

ونظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية محاضرات تثقيفية، ومنصات للتوعية، وورش عمل، ومسابقات عائلية، في أكثر من 25 جهة حكومية ومستشفى ومركزاً صحياً ومدرسة وحضانة في الشارقة، ودبي، وعجمان، والفجيرة، حظيت جميعها بتفاعل كبير من قبل الأمهات وأطفالهن بشكل خاص، إضافةً إلى الفتيات المقبلات على الزواج، والعاملات في القطاعات الصحية والاجتماعية والعديد من أفراد المجتمع.

ورسمت الجمعية ابتسامة مضاعفة على وجوه الأمهات الجديدات في عدد من المستشفيات، ممن منحهن الله مواليد جدد، حين قام وفد من الجمعية بزيارة عدد من أقسام الولادة في المستشفيات، لتهنئة الأمهات بأبنائهن وبناتهن، وفي نفس الوقت تقديم النصائح والإرشادات إليهن حول كيفية إرضاع أطفالهن، والتأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية في وقاية هؤلاء الأطفال من الأمراض وتعزيز مناعتهم.