روضة "الأمل" للصم بالشارقة تقدم خدماتها لـ 250 طالباً

الشارقة 24:

بلغ عدد الطلاب من الأشخاص الصم وضعاف السمع، الذين قدمت لهم روضة الأمل للصم خدماتها، منذ تأسيسها، 250 طالباً وطالبة، وهي أول روضة تقدم خدماتها للأشخاص الصم وضعاف السمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنشئت عام 1983 كجزء من مدرسة الأمل للصم، التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وأكدت عفاف الهريدي، مديرة مدرسة وروضة الأمل للصم، أن الروضة تقدم لطلابها مجموعة من الخدمات التعليمية، كالتدريب والتأهيل والتعليم في الفصول الدراسية، من عمر السنتين ونصف السنة، بالإضافة إلى خدمة الدمج العكسي، وخدمة تأهيل الطلاب الصم، وضعاف السمع، وإعدادهم للدمج في المدراس الحكومية أو الخاصة.

واستعرضت الهريدي الخدمات المساندة التي تقدمها الروضة، كخدمات الإرشاد الأسري، والتثقيف والتأهيل التخاطبي، حيث تقدم الروضة حصص تخاطب خلال الفترة الصباحية لجميع الطلبة في الروضة، ويتم وضع خطة لكل طالب حسب مستواه، من قبل أخصائي التخاطب المسؤول عن الطالب.

وتهدف الروضة إلى توفير بيئة تعليمية، تسهم في التحصيل الدراسي للطلاب، وتفعيل الشراكة المجتمعية المرتبطة بالعملية التربوية والتعليمية، والمثابرة في مختلف المجالات لتحقيق الجودة والتميز مع الحرص على تحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية، وتنمية القدرات المتخصصة في مجال التعليم لضمان تلقي خدمة ممتازة لجميع الطلبة، وتطوير الموارد المدرسية لتلبية متطلبات العملية التعليمية والتربوية.