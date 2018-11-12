بريطانية تشارك في سباقات الماراثون متحديةً وزنها الزائد

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قبل 6 سنوات اعتمد طبيب لهجة قاطعة مع جولي كريفيلد، مؤكداً لها أن وزنها الزائد لا يسمح لها الاستمرار في المشاركة في سباقات ماراثون "42,195 كيلومتراً".

بعد أسبوعين على ذلك، كذبت هذه المرأة الإنجليزية كلام الطبيب بمشاركتها للمرة الثانية في سباق ماراثون، لتصبح بذلك قدوة لنساء عديدات.

والأحد، تشارك كيفيلد التي احتفلت قبل فترة قصيرة بعيد ميلادها الـ 40، في ماراتون نيويورك في رابع مشاركة لها بسبق كهذا، وصرحت بأن مشاركتها في نيويورك هو حلم استحال حقيقة.

وتروي هذه المرأة وهي من سكان لندن كيف بدأت مغامرتها العام 2010، بعدما حلت في المرتبة الأخيرة في سباق يمتد على كيلومترات قليلة.

وتوضح المرأة التي ارتدت قميصاً كتب عليه "وزني الزائد يمنعني من الركض؟"، لوكالة فرانس برس أنه عندما وصلت كان خط النهاية قد أزيل، والجميع قد غادر.

وتضيف في متنزه سنترال بارك في نيويورك، حيث تنوي أن تنهي سباق الماراثون الأحد مع نحو 50 ألف متسابق آخر: شعرت بحرج كبير وقلت في قرارة نفسي بأني لن أركض بعد الآن، ورحت بعدها أكتب مدونة "سمينة جداً للركض".

في العام 2012، وفيما كانت مدينة لندن تستضيف دورة الالعاب الأولمبية، شاركت في أول ماراثون لها في العاصمة البريطانية، ومن ثم راحت تركض في سباقات أخرى أيضاً.

وتوضح كريفيلد التي تحقق عائدات من مدونتها، فضلاً عن تدريب نساء أخريات أعجبتهن تجربتها: شاركت في حوالي 30 سباقاً، نصف ماراثون، وسباقات ألترا ماراثون "أطوال من الماراتون العادي" وترياتلون، كل ما يشكل تحدياً.

وتؤكد البريطانية التي تقول إنها تجهل وزنها لأنها لا تقيسه أبداً، لكنها تريد أن تشكل قدوة للنساء من كل الأشكال والأحجام، لكي يشعرن بالرغبة في الركض.

وتشدد على أن الناس يركضون لأسباب مختلفة، وليس فقط لإنقاص الوزن، أو المحافظة على اللياقة، بل يفعلون ذلك للمحافظة على صحتهم العقلية، ولقاء أشخاص آخرين.

وترى جولي كريفيلد أن اجتيازها مناطق نيويورك الخمس من ستايتن آيلاند إلى مانهاتن مروراً ببروكلين وكوينز وبرونكس، قد يستغرق وقتاً أكثر من معدل المشاركين الآخرين الذي هو 4 ساعات و35 دقيقة، وأنها ستحتاج إلى 6 ساعات ونصف الساعة، أو 7 ساعات ونصف الساعة.