صغار "الشارقة للكتاب" يتفاعلون مع استعراض "عبقور"

الشارقة 24:

ضمن فعالياته التي تستهدف الصغار، نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت شعار "قصة حروف"، عرضاً مسرحياً استعراضياً، قدمه "عبقور" وأصدقاؤه بحضور عدد كبير من الأطفال.

وقدم عبقور وأصدقاؤه خلال المسرحية، العديد من الفقرات الموسيقية الغنائية، التي تصاحبها حركات راقصة، أدخلت السعادة والفرح إلى قلوب الأطفال، الذين تفاعلوا مع أصدقاء عبقور، وشاركوهم الرقص والغناء.

وعقب انتهاء الاستعراض المسرحي، تمكن الأطفال الذين تجمعوا حول عبقور وأصدقائه، من التقاط الصور التذكارية، مع أعضاء الفرقة المسرحية من الشخصيات الكرتونية التي تستهوي الأطفال وتأسر قلوبهم.