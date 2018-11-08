"أسرية كلباء" توعي بمهارات التربية الابتكارية

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في كلباء، برنامجاً تدريبياً، بعنوان "التربية الابتكارية للأبناء.. مسؤولية الآباء"، قدمه الدكتور شافع النيادي المستشار الأسري والتربوي، في مدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي، وذلك ضمن مبادرة "مودة".

حضر البرنامج التدريبي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في كلباء هاشم البيرق، ومديرة مدرسة جميلة بوحيرد للتعليم الثانوي مريم الزعابي، إلى جانب 67 من أولياء الأمور، من مختلف المؤسسات في المدينة.

وأكد الدكتور النيادي، أن تربية وإعداد طفل متوازن ناجح وسعيد، يمثل تحدياً، في ظل وجود عدة مؤثرات خارجية، يصعب على الوالدين التحكم فيها، وتؤثر بصورة أو بأخرى في شخصية الطفل.

وشدد على أهمية تربية الأطفال بالحب، والاستماع إليهم واحتوائهم، ومراعاة الفروق الفردية بينهم، ومعرفة أنماط شخصياتهم المختلفة.

وتطرق المستشار الأسري والتربوي، إلى أهم المهارات في التربية الابتكارية، بينها القدوة الحسنة، وتحمل المسؤولية، ومواجهة التحديات، وعدم اليأس، والرغبة والدافعية، وتعزيز ثقافة الاعتزاز، والنظرة التفاؤلية، في ظل التحديات الحياتية اليومية، التي تواجه الآباء والأمهات.

وكانت خديجة الشمبيلي مسؤولة مبادرة "مودة"، قد رحبت بالحضور، وقدمت نبذة تعريفية عن المبادرة، وأوضحت أن برنامج " التربية الابتكارية"، يأتي ضمن محور الشراكة في التربية.

وأشارت إلى أن البرنامج، يهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية، تجاه تربية النشء، وتدريبهم على مواجهة الضغوط المختلفة، وتوعيتهم بكيفية بناء أسرة مستقرة وواعية، ورفع ثقافتها، وتعزيز القيم الاجتماعية والنفسية، من أجل مجتمع آمن ومستقر.