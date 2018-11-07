"موارد الشارقة" تنظم يوماً تثقيفياً ضمن أسبوع الرضاعة الوطني

الشارقة 24:

أحيت دائرة الموارد البشرية، أسبوع الرضاعة الوطني، بتنظيم يوم تثقيفي لموظفاتها تحت عنوان "ساعة أمومة"، بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل.

وقدمت الدكتورة سندس العجرم، من مكتب الشارقة صديقة للطفل، محاضرة تثقيفية حول "الرضاعة الطبيعية والعودة للعمل".

وبحثت المحاضرة أهمية الرضاعة الطبيعية في وقاية المرأة من الإصابة بالأمراض، والطرق والوسائل التي تعين الأم العاملة، على التنسيق بين العمل والرضاعة الطبيعية .

ويأتي هذا التعاون بين الجهتين، استكمالاً للجهود التي بدأتها الدائرة بالشراكة مع مكتب الشارقة صديقة للطفل، في دعم جهود وتطلعات حكومة الشارقة، لتمكين المرأة ومساندة الأم العاملة.

واختتم اليوم التوعوي بأنشطة تثقيفية متنوعة كتوزيع الهدايا، والمنشورات، التي ساهمت بها جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية كمشارك في الفعالية.