بلدية الشارقة و"سلامة الطفل" تعززان الوعي بأمن الصغار في المركبات

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية، تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطفل في منطقة واسط بالإمارة.

تم خلال الحملة توزيع مقاعد الأطفال الخاصة بالمركبات، ومنشورات توعوية، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة الأهل بضرورة الانتباه لسلامة لأطفالهم داخل المركبة، وتثقيفهم بضرورة إعطاء الأبناء الأهمية الكاملة وعدم إهمالهم.

شارك في الحملة التوعوية سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن إمارة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بالأطفال، حتى باتت صديقة لهم، بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وجهود قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، باعتبار الأطفال أحد الركائز المجتمعية الأساسية، ولهم دورهم الفعّال في عملية البناء والتطوير، وأن رعايتهم هي ضمان المستقبل ورأس المال البشريّ.

وأشار سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة إلى أن الحملة التوعوية تأتي انطلاقاً من مسؤولية البلدية المجتمعية في توعية الآباء والأمهات على ضرورة الانتباه لأبنائهم، وللتأكيد على أهمية متابعتهم بصورة مستمرة في البيت والمدرسة والأماكن العامة، من خلال توزيع مقاعد الأطفال الخاصة بالمركبات على السائقين في منطقة واسط بالشارقة، حرصاً من البلدية على جلوس الطفل في المركبة بشكل آمن، وتشجيعاً للأهل على هذه الخطوة، فالطفل هو المسؤولية الأولى لدى الأهل وأي تقصير تجاهه يقع على عاتق الأب والأم بالدرجة الأولى.

وأوضح الطريفي، أن البلدية تحرص بشكل كبير على أن تكون شريكاً رئيسياً في المجتمع، عبر حماية الأطفال والتشجيع على الالتزام بالمعايير الخاصة بسلامة وأمن الطفل، وتوعية جميع شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال من النواحي الجسدية والصحية والنفسية.

من جانبها، أعربت هنادي صالح اليافعي، عن اعتزاز إدارة سلامة الطفل بالنجاح الذي حققته، حيث تم توزيع ما يقارب 900 مقعد في الدورة الأولى عام 2011، وهذا العام تم توزيع 366 مقعداً، بالتعاون مع مجلس المرور الاتحادي.

وأضافت اليافعي، أنه جاءت الشراكة مع بلدية الشارقة ضمن خطة الإدارة لتعزيز الأمن بسلامة الطفل في المركبة، والتعاون مع أكبر عدد ممكن من المؤسسات الحكومية والخاصة، ليس فقط في توزيع مقاعد آمنة للأطفال في المركبات، بل والأهم في تكريس ثقافة حماية الأطفال لدى أولياء الأمور بالدرجة الأولى، لتتحول الثقافة إلى سلوك روتيني وطبيعي لدى كل أفراد المجتمع ومن جميع الفئات العمرية.

وأكدت اليافعي، أن بلدية الشارقة شريك أساسي لإدارة سلامة الطفل لتحقيق المساعي كونها تعد من الجهات المعنية بالسلوكيات الآمنة لمواطني الشارقة وقاطنيها ولا تألو جهداً في تعزيز الوعي بسلامة الطفل والأسرة والمجتمع ككل.