أطفال "الشارقة الدولي للكتاب" يبدعون برسم "اللوحات الرملية"

الشارقة 24:

بأناملهم الصغيرة، وطموحاتهم الكبيرة، شارك أطفال معرض الشارقة الدولي للكتاب، بورشة فنية مبتكرة، أقيمت تحت عنوان "رسوم رملية"، ضمن "فعاليات الطفل" التي تحتضن حتى 10 نوفمبر مزيجاً من الورش التفاعلية، التي تنمي مواهب الأطفال وتحفز طاقاتهم الإبداعية.

وتناولت الورشة تعليم الأطفال كيفية تنفيذ تصاميم ورسوم فنية بسيطة، باستخدام الرمل الملون، وهو أحد أنواع الرسم الذي لا يحتاج إلى استعمال الريشة أو ألوان.

وأكدت ميساء عوض، مقدمة الورشة، أن إنجاز لوحة الرسم بالرمال يمر بمراحل عدة، تبدأ باختيار الرمال الناعمة، ثم تخطيط العبارات المطلوبة أو الخطوط الخارجية للشكل المطلوب، ثم ترش اللوحة أو تطلى بمادة لاصقة، ثم قبل أن تجف تنثر الرمال فوقها لتتم تعبئة الخطوط والمناظر الطبيعية بها، مثل مجموعة من أشجار النخيل أو تشكيلات الزهور، أو مناظر مستوحاة من التراث المحلي، لتشكل بالنهاية لوحة فنية تثير إعجاب الأطفال.