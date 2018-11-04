"أصدقاء الرضاعة" تضع أسس الوصول إلى مجتمع صحي وآمن

الشارقة 24:

أعلنت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية في عدد من المواقع بدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالاً بأسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 من نوفمبر الجاري، تحت شعار "الرضاعة الطبيعية أساس الحياة".

وتسعى الجمعية من خلال هذه الفعاليات التي ستشمل أكثر من 24 جهة حكومية ومستشفى ومركزاً صحياً ومدرسة وحضانة في مختلف إمارات الدولة، إلى التأكيد على أهمية الرضاعة الطبيعية في تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي المتبادل بين الأم والطفل، وبالتالي تكوين علاقة أسرية صحية ومجتمع آمن.

وأكدت المهندسة خولة عبد العزيز النومان، رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن أسبوع الرضاعة الطبيعية الوطني يعكس اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بالإنسان منذ سنوات طفولته، وتوجيهاتها الدائمة بأن يكون هو المحور الأساسي لعملية التنمية، وهو ما يتطلب رعايته منذ النشأة الأولى.

وأشارت النومان إلى أن جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية ستعمل هذا العام إلى التأكيد على شعار الأسبوع "الرضاعة الطبيعية أساس الحياة"، من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأمهات، وحتى الفتيات في مرحلة الزواج لنشر رسائل التوعية بينهن، إلى جانب تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية لحماية أطفالهن والحفاظ على سلامة مجتمعهن.

وستنظم جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية محاضرات تثقيفية، ومنصات للتوعية، وورش عمل، ومسابقات عائلية، كما ستقدم هدايا للأطفال الرضع الذين يصادف ميلادهم خلال أسبوع الرضاعة الوطني، من خلال السحب على أسمائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم مسابقة رسم لطلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة بجامعه الشارقة بهدف دعم وتعزيز الاداء التثقيفي، واستحداث وتطوير أنشطة وبرامج الجمعية، إضافة إلى للتعاون مع الطلبة للاستفادة من مواهبهم في خدمة رسالة الجمعية.

كما ستنظم جمعية الرضاعة الطبيعية زيارات لأقسام الولادة في مستشفى القاسمي، ومستشفى الجامعة ومستشفى السعودي الألماني، ومستشفى زليخة في الشارقة، إلى جانب مستشفى عجمان التخصصي العام، ومستشفى أمينة في عجمان.

كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات في مركز تعزيز صحة الأسرة، والمؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، ومركز الحميدية الصحي، ومركز المدينة الصحي، وأيضاً مركز مشيرف الصحي في عجمان، ومركز الفصيل الصحي في الفجيرة.

وحرصت الجمعية للوصول للأمهات العاملات بأماكن عملهن، حيث سيتم تقديم محاضرات لموظفات الدوائر في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، ونادي سيدات الشارقة، بالإضافة إلى المعلمات في مدرسة الخليج العالمية بالشارقة، وحضانة الغبيبة وحضانة دبا الحصن، وحضانة القادسية في خورفكان.

كما سيكون لربات البيوت نصيب من فعاليات الجمعية بحيث ستنظم الجمعية محاضرة عامة للسيدات، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في مقر الدائرة بالشارقة، وأخرى بمجلس ضاحية مغيدر بالشارقة.