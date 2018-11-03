سحر الحكايات يبهر زوار "الشارقة للكتاب" بعروض بهلوانية

الشارقة 24:

من حكايات روسيا البيضاء، إلى مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ37، قدمت فرقة الراقصين الأطفال من جمهورية روسيا، عرضاً ساحراً من عالم أبطال الحكايات المستمد من القصص الخيالية للنحل والفراشات ورجل الثلج.

وقدم العرض، مجموعة من اللوحات الراقصة، التي حاكت عوالم سحرية مختلفة، حيث عرضت عالم النحل المفعم بالحيوية والنظام، وصنع العسل للأميرة التائهة التي تبحث عن طريق بيتها البعيد.

وتخلل العرض معزوفات موسيقية على آلة الأكورديون، إلى جانب فقرات غنائية باللغتين الروسية والإنجليزية، امتعت الجمهور الذي تفاعل على إيقاع الموسيقى والحركات الراقصة التي تنوعت بتنوع خلفيات الصور التي قدم في كل مرة لوحة راقصة مختلفة، قدمها راقصون محترفون تميزوا برشاقتهم وخفة حركتهم وقدرتهم على تأدية الحركات البهلوانية والإيقاعية المفعمة بالحيوية والنشاط.