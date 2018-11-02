"الشارقة للكتاب" يُعرف الأطفال بتاريخ وتطور صناعة العدسات

الشارقة 24:

احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 37، مجموعة من الأطفال، للتعرف على عمل عدسات التصوير، وذلك خلال ورشة تحت عنوان "من وراء العدسة".

وأخذت المدربة الأطفال، إلى عوالم تطور العدسات وتقنيات التصوير، ومعرفة أجزاء الكاميرات، وآلية عملها، إضافة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم حول علم البصريات وعمل العدسات.

وأوضحت المدربة آية مصطفى، أنها اتبعت الأسلوب التفاعلي، في تنفيذ الورشة، حيث قام الأطفال بتجربة صنع كاميرات ورقية باستخدام أدوات بسيطة كورق الكرتون، الذي يتم تقطيعه على شكل مسطح وأسطواني، إضافة إلى استعمال الصمغ والأغطية البلاستيكية لعبوات المياه، والمقص لتشكيل أجزاء الكاميرا، بهدف تعزيز اهتمام الطلاب بالبيئة وبعملية التدوير.

وفي الإطار ذاته، تعرف الأطفال المشاركون، على جهود عالم البصريات الكبير أبو الحسن بن الهيثم الذي يعد رائد علم البصريات، والشخصية البارزة التي وقفت من خلال الحقائق التي قدمتها في هذا العلم وراء اختراع العدسات والمجاهر والتلسكوبات المقربة بعيدة المدى التي تستخدم لحركة الأجرام السماوية.

وثمن العديد من المعلمين والمدرسين الذين حضروا الورشة، دور هيئة الشارقة للكتاب، في دعم الرصيد الثقافي للطلاب، بإقامة مثل هذه الورش التي تعزز دورهم التعليمي، وتنسجم مع المناهج التعليمية، وتضيف المزيد من التجارب والخبرات للأطفال، ويعزز من بيئة التعلم التفاعلي.