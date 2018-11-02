"الشارقة للكتاب" يقود الصغار لاكتشاف سحر الفن التشكيلي

الشارقة 24:

ضمن برنامج فعاليات الطفل، نظم معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ 37، الأربعاء الماضي، في مركز إكسبو الشارقة، ورشة إبداعية تحت عنوان "حامل الشموع"، استهدف فيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7-12 عاماً.

وأتاحت الورشة، التي قدمتها الرسامة اليابانية تميمي أكيابا، للأطفال المشاركين، الفرصة لتعلم فنون ومهارات الرسم والتلوين على الورق الياباني، حيث أبدعوا تحت إشراف المدربة في رسم الكثير من اللوحات التشكيلية باستخدام الألوان المائية، والتي تم تقطيعها إلى جزئيات ومن ثم الصاقها على أكواب ووضع بداخلها شمعة "ليد" إلكترونية، لينتج عنها في نهاية المطاف لوحات فسيفسائية.

وأوضحت تميمي أكيابا، أن هذه الورشة تهدف إلى تشجيع الأطفال للدخول إلى عالم الفنون التشكيلية والتعرف على رونقه والاستمتاع بجمالياته التي تأسر الأبصار وتسحرها، مستخدمين في ذلك أساليب بسيطة تناسب أعمارهم واهتماماتهم.

وأكدت أنها سعت من خلال الورشة، إلى اكتشاف مواهب الصغار في الرسم، وقد نجح المشاركون مع نهاية الورشة، في تقديم أعمال غاية في الجمال، أكدوا من خلالها على مواهبهم ومستقبلهم الواعد في هذا المجال، إذا ما وجدوا الرعاية والدعم.