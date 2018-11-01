ولادة أطفال بلا أذرع تثير الذعر في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية، الأربعاء، أن فرنسا بدأت تحقيقاً على مستوى البلاد بشأن ولادة أطفال في بعض المناطق بدون أيدٍ أو أذرع، وذلك بعد الإبلاغ عن حالات جديدة هذا الأسبوع.

وأشارت هيئة الصحة العامة، إلى أنها حددت 11 حالة جديدة، لرضع ولدوا بعيوب في الأطراف، في الفترة من 2000 إلى 2014، في إدارة منطقة "أين" بشرق فرنسا، القريبة من الحدود مع سويسرا، وتم رصد 7 حالات بها في الفترة من 2009 وحتى 2014.

وجرى كذلك رصد ولادة أطفال بعيوب خلقية في منطقتين بغرب فرنسا، منها 4 حالات في "موربيهان" من عام 2011 إلى 2013، و3 حالات بمنطقة "لوار-أتلانتيك"، بين عامي 2007 و2008.

وتساءلت الوزيرة أنييس بوزيان، عن سبب ولادة أطفال بعيوب في الأطراف، وما إذا كان ذلك عاملاً بيئياً ناتجاً عما تأكله أو تشربه أو تتنفسه النساء الحوامل في تلك المناطق، وأبدت اهتمامها لمعرفة السبب، كما تهتم فرنسا كلها لمعرفة ذلك.