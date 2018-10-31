معلم يمني يفتح أبواب قلبه قبل منزله لتعليم صغار الحي

الشارقة 24 - رويترز:

خارج منزل المعلم اليمني، عادل الشرجبي، يواصل طابور الأطفال المصطفين طلباً للتعلم في الازدياد، حيث يتوافد نحو 700 طالب يومياً على منزله، الذي تحول إلى مدرسة في مدينة تعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي كانت في قلب الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام ونصف العام.

وفتح الشرجبي المدرسة عقب نشوب الحرب، موضحاً أنه لم يجد مكاناً لإرسال أطفاله للتعلم، فبدأ بتسجيل 500 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً أسماءهم لتلقي الدروس خلال العام الأول.

وأضاف أن أثناء التواجد الحوثي أُغلقت كل المدارس، ففتح بيته الخاص كمبادرة مجتمعية، لتدريس أبنائه وأبناء الحارة والحي، كواجب وطني وإنساني.

ولا يجد التلاميذ المتعطشين للتعليم غضاضة من الجلوس في أي مكان متاح على الأرض، حيث لا يسعهم القيام بأي حركة تقريباً سوى الكتابة، إذ يتشاركون الكتب، وينهلون العلم من 16 متطوعاً، ويكتبون الدروس من سبورة مكسورة.

ويتلقى التلاميذ دروساً في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية طبقاً للمناهج التي كانت مقررة، قبل اندلاع الحرب، في بلد تدهورت فيه مجانية التعليم.

وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مارس، أن أكثر من 2500 مدرسة تضررت أو هُدمت، منذ عام 2015، ولا يذهب مليوني طفل إلى مدارس.