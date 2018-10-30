"عيادة القافلة الوردية المتنقلة" تقدم خدماتها الطبية على مدار العام

الشارقة 24:

اختمت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر، حملتها التوعية الشاملة، التي نظمتها على مدار شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وقدمت فيها عيادتها الطبية المتنقلة، خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارات الدولة السبع، شملت فحوصات للكشف عن سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفحوصات أخرى مرتبطة بهما.

واستهدفت الحملة، التي جاءت تحت عنوان "اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية"، الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتضمنت محاضرات، وورشاً تثقيفية، قُدمت للكوادر الوظيفية في المؤسسات، سلطت الضوء على أهمية الفحص الذاتي المنتظم كإجراء وقائي من سرطان الثدي، وتوفر الفحوصات الطبية المجانية للمراجعين.

وعقب ختام الحملة، أكدت القافلة الوردية استمرار "عيادتها الطبية المتنقلة" في تقديم خدماتها الطبية على مدار العام لجميع المؤسسات الراغبة في الدولة، حيث توفر العيادة 3 خيارات للراغبين في الاستفادة من خدماتها، ففي الخيار الأول تقدم سلسلة من الورش والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي يضاف إليها تقديم الفحص السريري للكشف عن سرطان الثدي في الخيار الثاني، أما الخيار الثالث فيشمل إلى جانب الورش التثقيفية، والفحص السريري، فحص الماموجرام لسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم.

وتضم قائمة المؤسسات التي نظمت يوماً صحياً بالتعاون مع القافلة الوردية خلال شهر أكتوبر الوردي، 20 مؤسسة، منها 11 مؤسسة استفادت من الخيار الثالث، الذي شمل تقديم كل الخدمات التوعوية والطبية التي توفرها القافلة، من بينها: نادي سيدات الشارقة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ونادي الوصل - دبي، ومستشفى عجمان التخصصي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و شركة "دبي الجنوب"، وابن سينا، ومؤسسة زايد الخيرية، ونيوترشن الشرق الأوسط، وبلدية دبي، ومؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة.

وفي هذا الصدد، لفتت الدكتورة سوسن الماضي المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، إلى أن حملة اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف التي رسمتها، على صعيد تعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر، ودوره في الحد من مخاطر المرض.

وأكدت الماضي، استعداد القافلة الوردية لتوفير خدمات عيادة القافلة الطبية المتنقلة، فيما تبقى من أيام في "أكتوبر الوردي"، لجميع المؤسسات الراغبة في ذلك، حيث ستصل الفرق الطبية إلى كل المؤسسات التي تبدي رغبتها في الاستفادة من الخدمات، كما ستواصل العيادة بعد ختام حملة أكتوبر الوردي، عملها الطبيعي في توفير كل خدماتها لجميع الراغبين على امتداد العام.

وتعد "عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة"، إحدى أهم المشاريع التي سعت القافلة الوردية إلى إنجازها منذ انطلاقها في العام 2011، وتم الإعلان عن تحقيقه في فبراير الماضي، بعد أن تم تجهيزها، وبدعم من مؤسسة الشارقة للإعلام، وهي تعتبر أول عيادة طبية متنقلة من نوعها على مستوى العالم يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، بما فيها أجهزة الماموجرام اللازمة لإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الثدي، وعنق الرحم، والفحوصات الأخرى المرتبطة بهما.