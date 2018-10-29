"الإمارات للمحامين" تستقبل رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل

الشارقة 24:

استقبل المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبد العزيز سعود السبيعي رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل في بروكسل، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بالشارقة، لبحث أطر التعاون والتعرف على منظومة عمل الجمعية، وأهم الخدمات التي تقدمها للأعضاء والجرعات التوعوية التي تصب في مصلحة المجتمع.

وقدم الشامسي، تعريفاً موجزاً، للدكتور السبيعي عن آلية عمل أقسام الجمعية، بجانب خارطة الفعاليات، فضلاً عن اضّطلاع مركز الإمارات لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المحامين وأعضاء الجمعية، ودوره الفاعل في تدريب الخريجين من الكوادر الوطنية، والعمل على تأهيلهم وفق أسس علمية ومناهج قانونية مدروسة تلبي احتياجاتهم.

وتأتي زيارة الدكتور السبيعي إلى الإمارات في إطار جولة قام بها لدول مجلس التعاون الخليجي، ووقف على الجهود التي تقدمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والطفل، حيث تجول الدكتور السبيعي يرافقه المحامي علي مصبح ضاحي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الإماراتية، وعضو المجلس الاستشاري للمنظمة العالمية لحماية الطفل، حيث تعرفا على أهم المستجدات التي تقدمها مؤسسة دبي لرعاية النساء والطفل.

كما دعا السبيعي المؤسسة للمشاركة ضمن مؤتمر يخص حقوق الطفل، تشارك فيه العديد من الدول العربية والمنظمات المعنية بحقوق الطفل حول العالم، في شهر فبراير بدولة الكويت الشقيقة.

أشاد السبيعي، بدور مؤسسة دبي لرعاية النساء، ودور التأهيل الذي تسعى من خلاله إلى تمكين الأطفال المتضررين، وطرق دمجهم في المجتمع.

بدوره، أعرب الشامسي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالدور العظيم الذي تلعبه المنظمة العالمية لحماية الطفل، مؤكداً أن دولة الإمارات ومن خلال أذرعها المعنية بحقوق الإنسان تعد شريكاً عالمياً ومساهماً رئيساً في إرساء قيم حقوق الإنسان.

وفي ختام الزيارة، كرمت الجمعية الدكتور عبد العزيز السبيعي بدرع تذكاري، لزيارته التفقدية الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.