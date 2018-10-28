"التثقيف الصحي" بالشارقة تنظم برنامجاً توعوياً بسرطان الثدي

الشارقة 24:

بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظمت إدارة التثقيف الصحي، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الخميس الماضي، برنامجاً توعوياً، حول سرطان الثدي، تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي، تضامناً مع المصابين به حول العالم.

وحضرت البرنامج الذي قدمته غادة الصادق، أكثر من 20 موظفة من العاملات في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس، والعديد من الجهات الأخرى من بينها دائرة شؤون الضواحي والقرى، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وأكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، أهمية التوعية بسرطان الثدي، الذي يعد مرضاً شائعاً في المنطقة، ويهدد صحة الرجال والنساء على حد سواء، وإن كانت حالات إصابة السيدات به أعلى، وهو ما يتطلب تثقيف الجمهور حول المرض، وتشجيع إجراء الفحوصات للتأكد من عدم الإصابة به.

واستعرضت غادة الصادق أهم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأنواع المرض، وطرق تقليل فرص الإصابة به، والنسب المئوية لفرص النجاة، وفقاً لكل مرحلة يتم تشخيصه فيها، إضافةً إلى أفضل الأوقات لإجراء الفحوصات الخاصة بسرطان الثدي، والعمر الذي ينصح بإجراء الفحوصات بعده بشكل دوري.