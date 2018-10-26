لانا نسيبة: لن يتحقق السلام والأمن دون تفعيل دور المرأة

الشارقة 24 – وام:

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منع نشوب الصراعات وبذل جهود أوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

جاء ذلك، في البيان الذي ألقته سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن أمس الخميس حول المرأة والسلام والأمن.

وأكدت سعادتها على أن المشاركة الفعالة للمرأة تُعد في صلب تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن بما في ذلك الاعتراف بقوة المرأة والأدوار الحيوية التي تضطلع بها في المجتمعات المحلية، فضلاً عن إشراكها في العمليات السياسية وعمليات السلام، وبناء المؤسسات.

وقالت إن الدولة مستمرة بتعزيز مشاركة المرأة بوصفه مبدأ أساسياً في جهودنا العالمية في مجال السلام والأمن، وهي ملتزمة بالعمل من أجل التنفيذ الفعال لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وأشادت السفيرة لانا نسيبة بالخطوات المهمة التي قامت بها المنظمة الدولية لتفعيل جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على مدار السنوات القليلة الماضية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه يتعين أن يتواصل هذا التقدم بوتيرة أسرع.

وأشارت إلى أن تنفيذ جدول الأعمال على أرض الواقع لا يزال يمثل تحدياً بسبب تلاقي التهديدات بما في ذلك ظهور الإرهاب والتطرف واستهداف النساء والفتيات في مناطق الصراع، وكذلك الأزمات طويلة الأمد كما هو الحال اليوم.

ونوهت إلى التدني المخيب للآمال في عدد النساء المشاركات في جهود بناء السلام والوساطة، ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بتحسين ذلك عن طريق ربط المساهمات المالية بالمطالبة بمشاركة المرأة في عمليات السلام لتصل إلى نسبة 50 %.

وأشارت السفيرة نسيبة إلى أن أنه على الرغم من أن مساهمة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018 بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي والمقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لم تكن مشروطة، إلا أن الدولة حثت على استخدام جزء من الأموال لضمان تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.