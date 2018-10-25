عائشة الكعبي تؤكد أهمية دور الأطفال في صنع المستقبل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

دعت عائشة الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إلى إشراك الأطفال في مختلف الفعاليات التي تُقام سواءً على مستوى الدولة أو خارجها، بهدف إثراء تجاربهم ومعارفهم، وتطوير مهاراتهم، وفتح المجال لهم لتبادل الخبرات مع أقرانهم، وتعزيز دورهم في المشاركة الفاعلة، بمختلف المناسبات والقضايا الاجتماعية والإنسانية.

وأوضحت الكعبي، أن أطفال الشارقة، حرصت وسعت لمشاركة نواب من مجلس شورى أطفال الشارقة في جلسة "شورى أطفال وشباب الشارقة"، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار في المستقبل، بمشاركة سجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات "تطوير".

وأعربت الكعبي، عن اعتزاز أطفال الشارقة، بمشاركة النواب وتواجدهم في هذا المؤتمر، الذي يُعد منبراً يُتيح للأطفال والشباب طرح قضاياهم وتطلعاتهم وخططهم، التي تُساهم في توفير مستقبل يلبي رغباتهم وحاجاتهم، التي تواكب التطور التكنولوجي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشباب في المستقبل، ودور التعليم في تطوير مهارات الأطفال، وتعليمهم وتمكينهم من التعامل مع بيئة المستقبل وتحدياتها.

وأوضحت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن أطفال الشارقة، تسعى من خلال هذا التواجد في هذه الحدث الدولي المهم، إلى تعزيز قدرات أطفالها، وتمكينهم من التفكير لبناء مستقبلهم، ودعم أفكارهم ورؤيتهم المستقبلية، ومقترحاتهم وتوصياتهم، كونهم المحور الأساسي في صنع مستقبل الأوطان، ودفع عجلة التقدم في مختلف المجالات ومواكبة وتيرة تطورها، وحثت على إتاحة الفرصة لهم للإسهام في حل مشكلاتهم الخاصة، وقيامهم بدور إيجابي لرسم مستقبلهم بأيديهم ومواجهة التحديات.

وأشارت الكعبي، إلى أن مجلس شورى الأطفال، يُعد من إحدى مبادرات أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الذي يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في صنع قادة المستقبل، من خلال تثقيفهم وإشراكهم في الحياة البرلمانية.