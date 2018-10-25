الإمارات تجدد دعمها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الشارقة 24 – وام:





قدمت سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي في الميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في اجتماع عقدته مع السيدة فومزيلي ملامبو - نغكوكا، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية للهيئة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن شأن هذه المساهمة المالية أن تساعد في تعزيز ولاية الأمم المتحدة للمرأة من أجل دفع عجلة التقدم على الصعيد العالمي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم التنفيذ السريع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأفادت سعادة السفيرة لانا نسيبة، بأنه تم تقديم هذه المساهمة في دعم رؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: "نفتخر بدعم الجهود الحاسمة التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدفاع عن النساء والفتيات، لأن الاستثمار في المرأة هو جزء من استراتيجيتنا الوطنية وسياستنا الخارجية وهو حجر الزاوية لإقامة نظام عالمي أكثر استقراراً وتسامحاً وازدهاراً".