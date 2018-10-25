وفد بحريني يطلع على تجربة "الإمارات للتوازن بين الجنسين"

الشارقة 24 – وام:

استقبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفداً بحرينياً مشتركاً من لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وبمشاركة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مدير عام السياسات والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة.

واطلع الوفد على التجربة الرائدة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منذ إنشائه برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وقيامه بإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة.

وأكدت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الزيارة تمثل فرصة لتبادل الخبرات ضمن التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، خاصة أن ملف التوازن بين الجنسين يُعد أولوية وطنية ويحظى بدعم مباشر من القيادة الحكيمة في الجانبين.

وأشادت بالدعم المتواصل للمرأة في كافة المجالات في كل من الإمارات والبحرين من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.