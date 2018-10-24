"الاستثمار في المستقبل" يدعو إلى تجاوز الممارسات الاجتماعية الخاطئة

الشارقة 24:

نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جلسة نقاشية، تحت عنوان "الأعراف والممارسات الاجتماعية التي تعيق المرأة من تحقيق طموحها"، ناقشت خلالها أبرز التحديات التي تواجه المرأة من التقاليد والعادات المجتمعية، مقدمة سلسلة من الحلول المقترحة الرامية إلى ضمان مستقبل آمن للمواهب الشابة من السيدات.

وجاءت الجلسة، ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، الذي انطلق، يوم الأربعاء، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بتنظيم من مؤسسة القلب الكبير، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية".

وشاركت في الجلسة التي أدارتها نيكولا هيويت مستشار أول في هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في مجلس التعاون الخليجي، كل من الدكتورة العنود الشارخ الباحثة في قضايا الشباب وديموغرافيا الجنسين، وريم أصلان خبيرة النوع الاجتماعي والإدارة والتنمية الدولية، وتانو بريا يوتنج الباحثة في معهد اقتصاديات النقل في أوسلو بالنرويج والناشطة في حقوق المرأة والعمل.

وأشارت المتحدثات في الجلسة، إلى أن العديد من المجتمعات لا تزال تمارس عادات وتقاليد اجتماعية خاطئة، تعزز من تهميش دور المرأة، وتحرمها من أبسط حقوقها كالتعليم، والعمل، والنقل، وغيرها مشددات على ضرورة توفير بيئة تمكن النساء وترعى طاقاتهن، وأهمية وجود نظام يشمل الرجال والنساء، وفق مبدأ يقوم على تكافؤ وعدالة الفرص في مختلف المجالات.

واتفقت المتحدثات، على أن التخلي عن الممارسات الخاطئة التي لا تواكب التطورات المتسارعة في العالم، يجنب المجتمعات صراع الأجيال، الذي قد يفضي إلى انقسام مجتمعي حاد، تظهر نتائجه السلبية بتوقف عجلة الإنتاج، وجمود تلك المجتمعات، الأمر الذي يفضي إلى خلق بيئة سلبية يسودها الفقر، والجهل، والتردي الصحي بين أفراد المجتمع.

واستعرضت خبيرة النوع الاجتماعي والإدارة والتنمية الدولية ريم أصلان، تجربتها في مجال تمكين النساء في الأردن، من خلال مؤسسة "صداقة" التي نظمت العديد من المبادرات والحملات المتعلقة بحقوق النساء وتمكينهم، لا سيما العاملات منهن، موضحة أن العديد من النساء لا يستطعن دخول سوق العمل لافتقارهن للحضانات، ووسائل النقل، كما أعربت عن رغبتها بنقل تجربة الإمارات إلى الأردن في إجازة الأبوة، والحضانات، والدفع الإلكتروني وغيرها من النماذج الناجحة التي تطبقها الإمارات.

ولفتت أصلان، إلى أن عدد الحضانات التي كانت توفرها الشركات والمصانع، ارتفع من 24 حضانة إلى 94 حضانة بعد انطلاق مبادرة "صداقة"، كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه النساء العاملات فيما يتعلق بتوفير وسائل النقل، وقضايا التحرش في أماكن العمل، بالإضافة إلى المساواة بين الرواتب، مشيرة إلى أن الفجوة بين رواتب الرجال والنساء تصل إلى 31%، ما يتطلب إشراك مختلف فئات المجتمع، لإحداث تغييرات جذرية في مجالات تمكين النساء.

واختتمت أصلان مداخلتها، بالتأكيد على أن أزمة بعض المجتمعات، تكمن في الخلط بين الحرية المطلقة والتحرر الفكري، ولا تدرك أن العادات والتقاليد وضعت لتخدم الفرد وليس ليتعامل معها كمعتقد وقانون ملزم، كما أن نفس هذه المجتمعات لا تقر بأن هناك عادات تتغير مع الزمن، وإذا لم يحدث ذلك التغير فإن العادات والتقاليد تصبح عبئاً ضرره أكبر من نفعه".

وبدورها، أعلنت العنود الشارخ، أن العمل في قضايا تمكين النساء، من أهم الأعمال التي يمكن للمجتمعات انتهاجها، نظراً للمنافع الكثيرة التي تنعكس على المجتمعات سواء على الصعيد الأسري، أو المجتمعي، بالإضافة إلى الاقتصادي، حيث يسهم إشراك النساء وتمكينهن في نمو الناتج الإجمالي للدول.

وتطرقت الشارخ إلى النموذج الإماراتي في قضايا تمكين النساء، مؤكدة أن نسبة التمثيل النسائي في القطاعات الحكومية الإماراتية تصل إلى 22 %، في حين تصل خليجياً إلى 9 % فقط، كاشفة عن سعيها في مبادرة "تمكين المرأة الكويتية سياسياً" إلى تعزيز القيادات النسائية في المؤسسات الحكومية الكويتية.

واستعرضت الشارخ تجربتها العملية، إلى جانب عدد من النساء الكويتيات، بهدف إلغاء المادة الأولى من قانون جريمة الشرف التي تعطي حكماً مخففاً لمرتكبيها، بالإضافة إلى العمل على ضحايا التعنيف المنزلي، مستندين في ذلك إلى دعم ومناصرة الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبها، أوضحت تانو بريا يوتنج، أن النواتج المحلية للدول التي تشرك النساء في مختلف القطاعات وتوفر لهن حقوقهن كافة، مرشحة للارتفاع بنسبة 47%، مشيرة إلى ضرورة تعزيز أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بقضايا حماية المرأة ومساواتها بالرجل، وتذليل التحديات التي تواجهها كالعمل غير الرسمي، ومشاكل الرعاية والسلامة، وتوفير البنى التحتية الضرورية في التنقل اليومي، لما في ذلك من توفير في الوقت والجهد، والجودة في العمل.

وأكدت يوتنج، على ضرورة عمل مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الرسمية في قضايا تعزيز الدور النسائي على كافة الأصعدة، والعمل على تغيير السلوكيات الاجتماعية التي تحرم النساء من حقوق التعليم والعمل، بل وتفرض بعضها حالات الزواج المبكر الذي يؤثر في حياة الفتيات ويحرمنهن من فرص تحديد خياراتهن في الحياة.