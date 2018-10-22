مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة يوعي بسرطان الثدي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

في إطار المسؤولية الاجتماعية لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، نحو أمهاتنا اللاتي يمثلن أساس الأسرة واستقرارها، وبناتنا الطالبات "أمهات المستقبل"، والحرص على سلامتهن، وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظم المجلس، بالتعاون مع مستشفى زليخة بالشارقة، محاضرة توعوية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد جاسم المازمي رئيس المجلس، سعيه الدائم لتقديم المحاضرات التوعوية لأولياء أمور الطلبة والطالبات، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

من جانبها، أوضحت هيفاء هديب مسؤولة اللجنة التربوية والتعليمية بالمجلس، أهمية توعية أمهاتنا وبناتنا الطالبات، بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بالتنسيق مع مستشفى زليخة بالشارقة، لتقديم محاضرة ألقتها الدكتورة سحر السنوي، حول سبل الكشف عن المرض وأهمية الوقاية منه لسلامة الجميع.

وأشارت هديب إلى توزيع كوبونات للفحص المجاني وأكواب تحمل شعار الحملة من قبل مستشفى زليخة على الحضور، وتوجهت بالشكر للمشاركين، حيث ساهمت طالبات من مدارس إمارة الشارقة بتزيين قاعة المجلس بشعار الحملة، وذلك لشعور الطالبات بأهمية الموضوع، ونقل رسالة لزميلاتهن، عن أهمية الكشف الدوري عن المرض.