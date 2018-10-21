طب الأجنة بمستشفى الجامعة ينقذ جنيناً من اضطراب نادر في القلب

الشارقة 24:

نجح طب أجنة مستشفى الجامعة بالشارقة، في الكشف عن حالة جنين مصاب باضطراب نادر في وظائف القلب، بسبب تراكم السوائل نتيجة خلل وظيفي، والتنسيق مع أخصائي قلب الأطفال خلال أيام لمتابعة حالة الطفل ومراقبة مراحل حمل الأم عن كثب.

وأكدت الدكتورة إيمان راشد ديماس، أخصائية طب النساء والولادة وطب الأجنة في مستشفى الجامعة بالشارقة، أنه بسبب ندرة الحالة، ونسبة النجاح الضئيلة حتى لدى طب الأجنة، تم التنسيق مع أخصائي قلب الأطفال خلال أيام، لمتابعة الحالة عن كثب حتى تحسنت واستقرت.

وأضافت الدكتورة إيمان، أن تطبيقات وممارسة طب الأجنة تتم على نطاق واسع حول العالم، وتستخدم الموجات فوق الصوتية والتكنولوجية المتقدمة في فحص الجنين، إضافةً إلى الاختبارات الوراثية والصبغية التي تُقدم للوالدين فرص الكشف عن أي اضطرابات محتملة تصيب الجنين.

وطب الأجنة إجراء يشتمل على تقييم نمو الجنين وسلامته خلال مراحل الحمل، والحفاظ على صحة الجنين، وتشخيص أي أمراض وتشوهات، كما يتم استخدام هذا الإجراء بصورة شائعة للكشف عن الحالات المصابة باضطرابات خلل الصبغة الوراثية، والحمل المتعدد، أو تشخيص لحالة تشوه جنيني تتداخل مع صحة الجنين في الرحم وما بعد الولادة.

وتبلغ نسبة الولادة المبكرة قبل الأسبوع الـ 37 من عمر الحمل نحو 12% من إجمالي الولادات في دولة الإمارات، ولضمان الولادة الآمنة واكتمال فترة الحمل، يتوجه أطباء مستشفى الجامعة بالشارقة إلى طب الأجنة لتقديم أعلى معايير الرعاية للأمهات والأطفال خلال مرحلة الحمل.