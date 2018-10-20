تحت شعار "لأننا نهتم"

بلدية الحمرية توعي بـ "سرطان الثدي"

  • السبت 20, أكتوبر 2018 في 10:40 ص
  • جانب من مبادرة بلدية الحمرية
    جانب من مبادرة بلدية الحمرية
  • مبارك الشامسي
    مبارك الشامسي
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نظمت بلدية منطقة الحمرية مبادرتها التوعوية للتعريف بسرطان الثدي، وتفصيل عوامل خطورته، وشرح أعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه، وذلك تحت شعار "لأننا نهتم".
الشارقة 24:
 
بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظمت بلدية منطقة الحمرية مبادرتها التوعوية التي تحمل شعار "لأننا نهتم"، وتضمنت العديد من البرامج الهادفة إلى التعريف بسرطان الثدي، وتفصيل عوامل خطورته، وشرح أعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه.  
 
من جانبه، أوضح مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، أن مبادرة "لأننا نهتم" جاءت للتوعية بمرض سرطان الثدي، وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه الذي يزيد من احتمالية العلاج والشفاء، مثمناً اهتمام دولة الإمارات بتسليط الضوء على أهمية الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة للوقاية من سرطان الثدي والحد من الإصابة به.