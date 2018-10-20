بلدية الحمرية توعي بـ "سرطان الثدي"

الشارقة 24:

بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظمت بلدية منطقة الحمرية مبادرتها التوعوية التي تحمل شعار "لأننا نهتم"، وتضمنت العديد من البرامج الهادفة إلى التعريف بسرطان الثدي، وتفصيل عوامل خطورته، وشرح أعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه.

من جانبه، أوضح مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، أن مبادرة "لأننا نهتم" جاءت للتوعية بمرض سرطان الثدي، وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عنه الذي يزيد من احتمالية العلاج والشفاء، مثمناً اهتمام دولة الإمارات بتسليط الضوء على أهمية الخضوع للفحوصات المبكرة والمنتظمة للوقاية من سرطان الثدي والحد من الإصابة به.