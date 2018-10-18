نادية الحوسني تُشيد بتعاون إكسبو خورفكان في استضافة "لا ديفا"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشادت رائدة الأعمال نادية الحوسني، بتعاون مركز إكسبو خورفكان للمعارض، في تنظيم واستضافة معرض "لا ديفا" الخاص بمستلزمات المرأة، مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت الحوسني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش فعاليات المؤتمر الصحافي للإعلان عن برنامج المعرض، أن المعرض يضم تشكيلة منوعة وشاملة لمختلف احتياجات المرأة وجمالها وصحتها.

وأضافت رائدة الأعمال نادية الحوسني، أن إقامة المعرض بمدينة خورفكان للمرة الأولى، يضيف الكثير للمعرض، لما تتمتع به المدينة من مقومات وعناصر جذب، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

ولفتت الحوسني، إلى تنظيم فعالية خاصة للتوعية بمرض سرطان الثدي ضمن برنامج المعرض، لافتة إلى مشاركة مميزة لعدد من النجوم.