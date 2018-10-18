إكسبو خورفكان يستضيف معرضاً حول مستلزمات المرأة 1 نوفمبر

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن مركز إكسبو خورفكان للمعارض، عن استضافته معرض "لا ديفا"، المختص في كل ما يهم المرأة الإماراتية، من منتجات وأنشطة، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل، وحتى الرابع منه.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي، عُقد يوم الخميس، بفندق كونكورد الفجيرة، بحضور رائدة الأعمال نادية الحوسني منظم المعرض، وكوكبة من النجوم والإعلاميين، من بينهم الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، والفنان سلطان الشحي.

وأعلنت الحوسني، عن جملة من فعاليات المعرض، بمشاركة 64 تاجراً من مختلف إمارات الدولة، حيث يستهل بمسيرة حاشدة لنحو 200 دراج، يتقدمهم الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك، وتهدف للتوعية بمرض سرطان الثدي.

وكشفت الحوسني، عن تنظيم حفل غنائي مجاني للفنان سلطان الشحي، ضمن فعاليات المعرض، الذي خصص مساحة ضخمة لعرض مشاريع الأسر المنتجة.

بدورها، أشادت الفنانة بدرية أحمد بفكرة المعرض، معبرة عن دعمها له، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة الإماراتية الفاعل، وإسهاماتها الملموسة في الاقتصاد الوطني، على المستويين الحكومي والخاص، وأضافت أن للمعرض رسالة سامية تتمثل في التوعية بسرطان الثدي، معبرة عن سعادتها بتنظيم المعرض في مدينة ساحرة، لها خصوصيتها كخورفكان.

من جانبه، أوضح خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن المعرض يحرص على تقديم سبل الدعم كافة لمشاريع الشباب، منوهاً إلى أن مثل هذه المعارض، توفر فرصة مثالية للأهالي، لشراء احتياجاتهم، وسط مجموعة واسعة من خيارات الشراء.

وأضاف المنصوري، أن إكسبو خورفكان، يدعم المرأة الإماراتية بكل ما له من إمكانات، لافتاً إلى أهمية هذه الاستضافة، كون "لا ديفا" يعنى بكل ما يخص المرأة من منتجات وأنشطة.