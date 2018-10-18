بدرية أحمد: المرأة الإماراتية تحظى بدعم القيادة الرشيدة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلنت الفنانة بدرية أحمد سفيرة النوايا الحسنة، أن المرأة الإماراتية محظوظة بدعم لافت من قيادتنا الرشيدة، حتى تبوأت منزلة رائدة في كافة ميادين العمل.

وأوضحت بدرية أحمد، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركتها في مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل معرض" لا ديفا" لمستلزمات المرأة، والذي يستضيفه مركز إكسبو خورفكان، مطلع الشهر المقبل، أنها مشاركتها في المعرض، تأتي انطلاقاً من إيمانها بضرورة دعم المرأة ورائدات الأعمال من شابات الوطن.

ولفتت سفيرة النوايا الحسنة، إلى أن هذا النهج مستقى من رؤى القيادة الرشيدة، التي وفرت سبل النجاح للمرأة، حتى تولت أرقى المناصب في مختلف المجالات، وأعربت عن سعادتها بحرص المعرض على تنظيم فعالية للتوعية بمرض سرطان الثدي، لا سيما في ظل إصابتها بالمرض.

واعتبرت الفنانة بدرية أحمد، أن اختيار مدينة خورفكان لاستضافة المعرض، كان خياراً موفقاً، لما تتميز به المدينة من حيوية معهودة، ومشاركة فاعلة من الأهالي، في مختلف الأحداث والفعاليات، حسب تجاربها المتكررة على المستويات الفنية أو المجتمعية.