سيدات يجابهن سرطان الثدي في "أكتوبر الوردي" بجزيرة العلم

الشارقة 24:

نظمت جزيرة العلم إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، الثلاثاء، فعالية "الجري للسيدات"، التي تأتي تزامناً مع "أكتوبر الوردي" الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بمشاركة مجموعة من السيدات والفتيات.

وتهدف الفعالية إلى التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث جسدت حرص الجزيرة على مواكبة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنشد صحة وسلامة الإنسان.

وشهدت الفعالية مشاركة جيدة من السيدات اللواتي خلقن أجواءً حماسية جمعت بين المتعة والتوعية، إذ جاءت الفعاليات ضمن رؤية الجزيرة في التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي وسليم، وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية.