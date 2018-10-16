"نماء" تستعرض تجربتها في دعم السيدات تكنولوجياً بجيتكس

الشارقة 24:

تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، بدورته الـ 38 خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار حرصها على دعم صاحبات الأعمال الناشئة، والعمل على إيجاد جيل جديد من الفتيات والسيدات اللاتي لديهن شغف بالتكنولوجيا.

وتأتي مشاركة "نماء" في "أسبوع جيتكس للتقنية"، الذي يعتبر أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض من نوعه في العالم، ضمن جناح حكومة الشارقة، الذي تشارك فيه 36 مؤسسة ودائرة حكومية في الإمارة.

وتهدف "نماء" من خلال هذه المشاركة، إلى تسليط الضوء على المؤسسات التابعة لها، ودورها في تفعيل مشاركة المرأة والارتقاء بها، محلياً وعالمياً، حيث تستعرض لزوار المعرض الفرص الواعدة التي تقدمها "أكاديمية بادري الإلكترونية"، أحدث مبادراتها التي أطلقتها مؤخراً، تحت مظلة "أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات"، الذراع التعليمية للمؤسسة، والتي توفر برامج ودورات ومصادر معرفية للتعلم وتطوير المهارات مجاناً عبر منصتها الإلكترونية المفتوحة للجميع، في كل أنحاء العالم، باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، سعي المؤسسة من خلال مشاركتها الثالثة على التوالي في "أسبوع جيتكس للتقنية"، إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسسة نماء، على صعيد تقديم الدعم التقني والاقتصادي والمهني للشابات وخريجات الجامعات والسيدات، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية مشاركة المرأة في قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات من جهة، وإبراز مدى أهمية استخدام وتوظيف التكنولوجيا لمساعدة السيدات في الوصول إلى الموارد، وإطلاق مشاريع ريادية في هذا المجال وتحقيق إنجازات فيها من جهة أخرى".

وأضافت بن كرم، أن هناك الكثير من التوقعات الصادرة عن مؤسسات عالمية ذات صلة بالتقنية الحديثة، تتحدث عن التحديات التي قد تواجه عدداً من بلدان العالم في السنوات العشر المقبلة جراء النقص في فنيي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يحتم علينا حشد وتوحيد كل الجهود، لتشجيع مزيد من الطالبات للالتحاق بهذا التخصص، لا سيما وأنه يوفر فرص عمل مثالية تساهم في تمكين السيدات وتعزيز مشاركتهن في شتى المجالات.

وتوفر "أكاديمية بادري الإلكترونية" في المرحلة الأولى من عملها، دورات وبرامج تدريبية في قطاعات الأعمال والتطوير المهني والثقافة والعلوم، التي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المرأة من المعارف والمهارات اللازمة لشراكتها الفاعلة في البناء والتنمية، وسيتم خلال المراحل المقبلة من عمل الأكاديمية التوسع في القطاعات والبرامج واللغات المطروحة.

وفي سياق متصل يشارك "مجلس سيدات أعمال الشارقة" التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وللعام الثالث على التوالي، في معرض "جيتكس لنجوم المستقبل"، الذي تقام فعالياته في "مركز دبي التجاري العالمي"، ضمن "أسبوع جيتكس للتقنية"، ويعرض المجلس من خلال هذه المشاركة 10 مشاريع متنوعة لرائدات أعمال مبتكرات من بينهن سبع إماراتيات، نجحن في تُوظيف عناصر التقنية في مشاريعهن التجارية المختلفة.