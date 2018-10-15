ناجية من سرطان الثدي تدعو السيدات لإجراء الفحوص الدورية

الشارقة 24:

تواصل القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، جهودها التوعوية للحد من مخاطر هذا المرض، الذي يصيب سنوياً نحو 1.1 مليون امرأة حول العالم، وتشجيع كل فئات المجتمع على الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية، التي تساهم بشكل كبير في اكتشاف المرض في مراحله الأولى وتعزيز فرص الشفاء.

وتركز القافلة الوردية في عملها على بث الأمل، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تدور حول المرض، إلى جانب ذلك تلتزم وعلى مدار العام بتوفير الفحوصات الطبية المجانية لكل فئات المجتمع، رجالاً ونساءً، للحد من مخاطر المرض، حيث أن الدراسات والتجارب الطبية تؤكد أن 98% من الحالات التي يتم اكتشاف المرض خلالها في المراحل الأولى يتم علاجها وشفاؤها تماماً.

وعبر رحلتها الطويلة، أكدت القافلة الوردية أن هناك الكثير من القصص الملهمة للناجيات من سرطان الثدي، اللواتي استطعن بالتفاؤل والإصرار على التغلب على المرض والانتصار عليه، وتعتبر تجربة أمل إحدى التجارب المهمة التي تثبت قدرتنا في التغلب على المرض بالوعي والأمل.

وتسرد الناجية أمل "45 عاماً"، وهي أم لثلاثة أطفال، رحلتها مع سرطان الثدي، التي ابتدأت في عام 2011، مؤكدةً أن اكتشافها بإصابتها بسرطان الثدي، كانت مع الانطلاقة الأولى لمسيرة فرسان القافلة الوردية في عام 2011، ففي ذلك الوقت لم تكن لديها معلومات مفصلة حول المرض، حيث كنت مشاركةً في إحدى الحملات التوعوية التي تنظمها القافلة الوردية، والتي أعقبها إخضاع جميع المشاركات للفحوص الطبية.

وأضافت الناجية أمل، أنها لم تكن متحمسة لإجراء الفحص، فجميع زميلاتها اللواتي خضعن للفحوصات كانت نتائجهن عدم الإصابة بالمرض، ولكن إصرار الدكتورة سوسن الماضي رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية، شجعها لإجراء الفحص، الذي كانت نتيجته وجود كتلة صلبة، وتم تحويلها إلى إحدى المستشفيات في العاصمة أبوظبي، وتم أخذ خزعة من الثدي معلنةً عن إصابتها بسرطان الثدي.

وحول أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية، أكدت أمل على ضرورة إجراء الفحوص الدورية لأنه سرطان الثدي يُعد من الأمراض الغامضة التي لا تترك آثاراً أو أعراضاً صحية يتعرض بسببها المريض للآلام.

وحول مراحل العلاج التي مرت بها، ذكرت أمل، أن بعد التأكد من إصابتها بالمرض، أصدرت لها جمعية أصدقاء مرضى السرطان ملفاً طبياً، حيث تكفلت بكل إجراءات علاجها الذي استمر لثلاثة أعوام، حيث خضعت في العام 2011 لمجموعة من جلسات العلاج الكيميائي فور تشخيص المرض، أعقبها تدخل جراحي في العام 2012، وعملية تجميلية في العام 2013، وهي اليوم بفضل الله تعالى ناجية من المرض وتعيش حياتها مع أسرتها بشكل طبيعي.

وتقدمت الناجية أمل بالشكر والامتنان لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، على ما وجدته من رعاية طبية متميزة خلال رحلة علاجها، كما تقدمت بالشكر إلى القافلة الوردية، وإلى أسرتها التي منحتها الامل وقدمت لها كل أنواع الدعم حتى تحقق لها الشفاء.

ومن جانبها، لفتت الدكتورة سوسن الماضي المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية في القافلة الوردية، إلى أن القافلة الوردية شهدت الكثير من الأمثلة لتجارب ناجيات من سرطان الثدي، اللواتي قدمن أروع النماذج في الصمود، وتحدي الخوف، حيث لم يمنحن المرض الفرصة للسيطرة عليهن، وواصلن رحلة العلاج حتى تحقق لهن الشفاء التام.

وأكدت الماضي على ضرورة التعامل مع تجربة الناجية أمل ومثيلاتها، كونها تمثل مصدر إلهام لمحاربة سرطان الثدي، فهي تلفت الانتباه إلى أهمية الكشف المبكر وضرورة القيام به بشكل دوري، فسرطان الثدي في مراحله الأولى لا يُخلف أي آثار أو أعراض على المريض، وهو ما يجعل القافلة الوردية تشدد دائماً على الفحص المبكر، فالجميع قد يكون عُرضة للإصابة.

وتؤكد القافلة الوردية على أن هناك العديد من الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي، وينبغي معها مراجعة الأطباء فوراً، أهمها: ظهور كتلة في الثدي، وزيادة سماكة الثدي أو الإبط، والتغيّرات الجلدية، والتورم، والألم، وتغيّر الحلمة، وتغير في حجم أو شكل الثدي، علماً بأن بعض هذه التغييرات تحدث طبيعياً عند الحمل أو الرضاعة.

كما تشدد القافلة الوردية أن اتباع نظام غذائي صحي يتضمن تناول الفواكه والخضراوات، ومحاربة التخمة وزيادة الوزن، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والانتباه الشديد لضمان الاستخدام الصحيح للهرمونات التكميلية، تعد من أكثر العوامل التي تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتنظم القافلة الوردية حالياً وتزامناً مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي سلسلة من البرامج والفعاليات التوعوية، حيث أطلقت مؤخراً حملة توعوية شاملة، تستهدف الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تأتي تحت عنوان" اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية"، وتقام طيلة شهر أكتوبر.