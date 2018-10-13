أطفال الشارقة تستعرض إبداعات الصغار في "بازار" بواجهة المجاز

الشارقة 24:

نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، "بازار الأطفال"، بمشاركة 66 طفلاً وطفلة، من أطفال مراكز مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، ممن لديهم إبداعات ومواهب فنية متنوعة.

ونُظم البازار بهدف خلق روح المنافسة بين الأطفال، في عرض وبيع مشاريعهم الإنتاجية والفنية، الخميس، بواجهة المجاز المائية في الشارقة.

وجاءت مشاركات الأطفال في البازار، من خلال 24 منصة لعرض الأعمال، والمنتجات التي صنعها الأطفال من إبداعهم الخاص، خلال ممارستهم للأنشطة والفعاليات والورش التي تقام في المراكز، على مدار العام، مثل الإكسسوارات، والأشغال اليدوية، والأعمال الفنية المختلفة.