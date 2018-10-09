مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية توعي بحقوق الأطفال وذوي الإعاقة

الشارقة 24:

بهدف التوعية بحقوق الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة، نظم قسم العلاج الطبيعي والوظيفي التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، يوم الثلاثاء، محاضرة عن حقوق الطفل في ضوء القانون الاتحادي "قانون وديمة"، وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، ألقاها المحامي والمستشار القانوني حميد درويش، مستهدفاً بها عدداً من أولياء الأمور والاختصاصيين ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة.

وأكد المحامي درويش، أن "قانون وديمة"، هو القانون رقم 3 للعام 2016، وصدر بهدف تعزيز حماية الطفل، ومنح الدولة صلاحيات التدخل، لضمان هذه الحماية بالمحاسبة أو الدعم، وفق الحالة التي تقتضي ذلك، مشيراً إلى أن القانون أكد على تشديد العقوبات الصادرة بحق المعتدين على الأطفال، حيث تصل هذه العقوبات في بعض الأحيان إلى السجن 10 سنوات وغرامة بمليون درهم، كما تطرق إلى حقوق الطفل من النواحي الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وسلط المستشار القانوني، الضوء على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، التي كفلتها التشريعات، واستعرض مجموعة من التعريفات المتعلقة بالتمييز والإساءة والاستغلال وكيفية التصدي لها، مع التأكيد على حقوق هذه الفئة، بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية والتأهيل والتعليم واستخدام الطرق ووسائل المواصلات.

وشدد المحاضر، على ضرورة توحيد الجهود الرامية، إلى تحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وضمان إنشاء مراكز متخصصة، لاحتوائهم وتمكينهم وتعليمهم وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبهم، أشاد الاختصاصيون وأولياء الأمور، بالمعلومات التي وردت في المحاضرة، كونها تركز على حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من الحرص على أن يكون جميع أفراد المجتمع على دراية بهذه الحقوق، للمطالبة بها، والتعاون مع جميع الجهات المعنية في تنفيذها.

بدورها، أشارت مسؤول قسم العلاج الطَّبيعي والوظيفي فريزة أبو سريس، إلى حرص مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المستمر، على تثقيف موظفيها وأفراد المجتمع، بحقوق الأطفال والاشخاص من ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل معهم.