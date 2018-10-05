فوز ناشطة عراقية بجائزة "نوبل" للسلام لعام 2018

الشارقة 24 – رويترز:

فازت الناشطة اليزيدية العراقية، نادية مراد، والطبيب الكونجولي دنيس موكويجي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 الجمعة.

ونادية مراد هي إحدى الناجيات من "الاسترقاق" على يد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، بينما موكويجي طبيب أمراض نساء يعالج ضحايا العنف الجنسي، في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأكدت اللجنة النرويجية التي تمنح الجائزة، أن فوزهما جاء ثمرة لجهودهما من أجل إنهاء استخدام العنف الجنسي، كسلاح في الحرب.

وأشارت في مسوغات قرارها، أن الفائزين قدما إسهاماً ملموساً لتركيز الانتباه على جرائم الحرب هذه ومكافحتها.

وتدافع نادية مراد عن الأقلية اليزيدية في العراق، واللاجئين وحقوق المرأة بشكل عام، وتعرضت للأسر والاعتداء على يد مسلحي داعش الإرهابي في الموصل عام 2014.

ويتم تسليم الجائزة خلال حفل يقام في أوسلو في العاشر من ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي، ألفريد نوبل الذي أسس الجائزة في 1895.