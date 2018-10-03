"جنات" ملجأ يربت على كتف مريضات السرطان بقلب الأم الحنون

الشارقة 24 – رويترز:

أسست الأرملة خديجة عياد القرطي، البالغة من العمر 72 عاماً، جمعية جنات عام 2009 في منزلها بالعاصمة المغربية، بعد بضعة أشهر من وفاة زوجها بالسرطان.

وتوفر إقامة مجانية للمريضات وأسرهن، بالإضافة لوسائل نقل مجانية إلى مركز الأورام بالرباط، مع وجبات مجانية خلال فترة إقامتهن، إذ ترعى 15 امرأة في منزلها، وتؤجر شقة قريبة لتستضيف 15 أخريات.

وتذكر خديجة بأنها شاهدت أن المرضى يحتاجون ليدٍ حنونة و قلب كبير لمواساتهم ودعمهم، بالوقوف إلى جانبهم في محنتهم، وقد فتحت بيتها بعد وفاة زوجها المريض بالسرطان.

وتؤكد الحسنية الخياطي التي تعاني من السرطان، وتقيم في الملجأ منذ سبتمبر 2017، وتنحدر من مدينة القصر الكبير في شمال المغرب، وليس لها أسرة في العاصمة، أن الجمعية تقدم العون للمرضى المحتاجين.

ولا تزال القرطي تعتمد على معاش زوجها الراحل، الذي يبلغ نحو 450 درهماً مغربياً، حوالي 47.50 دولار، لتمويل العمل الخيري.

وبلغ نجاح ملجئها حداً جعل الحكومة المحلية، ومانحون آخرون يساهمون في جمعيتها لمساعدتها على تحمل تكاليف الإيجار، الذي تبلغ قيمته 4000 درهم مغربي.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد مرضى السرطان يزداد بشكل مطرد في المغرب، إذ يسجل في الوقت الراهن 40 ألف حالة إصابة بالسرطان سنوياً.