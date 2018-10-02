النومان: "أصدقاء الرضاعة" نفذت 6 آلاف ساعة تطوعية

الشارقة 24 – محمود سليم:

وجهت المهندسة خولة النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، التابعة لإدارة التثقيف الصحي، الشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخة بدور بنت محمد القاسمي الرئيس الفخري للجمعية، على تقديم الدعم للجمعية لمواصلة عطائها تجاه الأطفال وأمهاتهم، لتنجح الجمعية في تنفيذ 6 آلاف ساعة تطوعية خلال 2017-2018.

وأوضحت النومان في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أنه تم تخريج 17 متطوعة جديدة لبرنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية لشؤون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

وأشارت إلى أن الحفل تضمن استعراض أبرز إنجازات الجمعية، خلال الـ 11 شهراً الأخيرة، ومن أبرزها وصول عدد المتطوعات الفاعلات في الجمعية إلى 75 متطوعة، وتنظيم 40 ملتقى للأمهات استفادت منها 565 أماً، إضافة إلى إقامة 105 منصات توعوية، و64 محاضرة، و75 ورشة عمل، و30 زيارة منزلية، كما تم تدريب 17 متدربة جديدة لبرنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، واستفادت 700 أم من خدمة تأجير وبيع مستلزمات الرضاعة.