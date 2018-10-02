جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية بالشارقة تنظم حفلها الـسنوي

الشارقة 24:

بحضور الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية لشؤون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس، حفلها السنوي الثامن عشر، الذي أقيم في قصر الثقافة بالشارقة، وأشادت الجمعية خلاله بدعم القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للمرأة وتمكينها ورعاية الأطفال وحمايتهم.

وحضر الحفل، إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، والمهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وعدد من مديرات وموظفات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الراعية والداعمة، والمتطوعات في الجمعية، وممثلات وسائل الإعلام، وجمع كبير من الأمهات.

وأشادت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي في بداية كلمتها، بمناقب الشيخ زايد، طيب الله ثراه، معتبرة أنه يمثل الخير والعطاء والإنسانية، مكرساً حياته لخدمة وطنه وأمته، وكان حكيم العرب بسبب فكره الفذ وأحلامه وطموحاته الكبيرة، وحرصه على وحدة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً ينظر إليه الجميع، ويحلم الكل في العيش فيها، واستعرضت عدداً من مواقف الوالد المؤسس، رحمه الله، في التضامن العربي ومساندة الأشقاء في مختلف المواقف.

وأضافت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، "ونحن نسترجع ونستذكر أقوال الشيخ زايد رحمه الله في هذا العام الذي نخصصه لمؤسس دولتنا، ونستمع إلى أحاديثه عبر شاشات التلفزيون، فإنه في كل كلمة كان يقولها نجد حكمة لابد أن نستفيد منها، وكما قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لابد أن يكون كل ما يحبه زايد وكل ما يقوله زايد في مقدمة دستورنا".

من ناحيتها، أوضحت المهندسة خولة عبد العزيز النومان، أن جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية تعمل في ظل التوجيهات الحكيمة والرعاية المستمرة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تقدم كل الدعم للجمعية، كي تستمر في عطائها المتواصل، وتواجدها الدائم مع الأطفال وأمهاتهم، لتقدم التوعية والتثقيف والإرشاد.

وأضافت، "في هذا العام الذي نحتفل فيه بالوالد والقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، نستذكر دائماً وقوفه إلى جانب المرأة والأم، وتقديره المستمر لدورها في تربية الأجيال كي تكون شريكاً فاعلاً في تطور ونهضة وطنها، وليس أدل على ذلك من مقولته المشهورة إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة".

واستعرضت النومان عدداً من أبرز إنجازات الجمعية خلال 11 شهراً الأخيرة، ومن أبرزها وصول عدد المتطوعات الفاعلات في الجمعية إلى حوالي 75 متطوعة، وتنظيم 40 ملتقى للأمهات استفادت منها 565 أماً، إضافة إلى إقامة 105 منصات توعوية، و64 محاضرة، و75 ورشة عمل، و30 زيارة منزلية، كما تم تدريب 17 متدربة جديدة لبرنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، واستفادت 700 أم من خدمة تأجير وبيع مستلزمات الرضاعة.

وأشارت رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إلى أن خط الدعم الهاتفي التابع للجمعية، تلقى 176 مكالمة باللغة العربية، و157 مكالمة باللغة الإنجليزية، و118 مكالمة باللغة الأوردية، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 436 استشارة، ووصل عدد المطبوعات الموزعة إلى 15982 مطبوعة ونشرة تثقيفية، كما بلغ إجمالي الساعات التطوعية في الجمعية من شهر أكتوبر 2017 وحتى أغسطس 2018 حوالي 6544 ساعة.

وقدمت ديما صلاحات السكرتيرة التنفيذية في جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، عرضاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته الجمعية خلال الأشهر الماضية بخصوص نسبة وعي الأمهات العاملات بأهمية الرضاعة الطبيعية ومدى تطبيق قوانين وسياسة الرضاعة الطبيعية "غرف الرضاعة وساعات الرضاعة"، في المؤسسات الحكومية الصديقة للأم بإمارة الشارقة.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن حوالي 99% من الموظفات لديهن الوعي الكامل بأهمية الرضاعة الطبيعية، وهو ما يعكس مدى ارتفاع الوعي المجتمعي، كما أظهرت النتائج أن ما نسبته 86% من الموظفات لديهن الوعي الكامل بالمدة الزمنية للرضاعة الطبيعية، وهي سنتين فأكثر، فيما وصلت نسبة الاستفادة من ساعات الرضاعة إلى 72%، وهي تعد جيدة جداً.

وأكدت صلاحات أن نتائج الاستبيان، دفعت بالجمعية إلى اقتراح عدد من التوصيات، ومن أهمها تعزيز الوعي لدى المؤسسات الحكومية بضرورة الاهتمام بمواصفات غرفة الرضاعة، بما يتناسب مع احتياجات الموظفات وإتاحة الوقت الكافي لهن للاستفادة من وجود الغرفة، إضافة إلى الترويج لخط الدعم 600570001 من قبل المؤسسات الحكومية عن طريق وضع البوستر التعريفي بالجمعية في هذه المؤسسات، للتسهيل على الموظفات في معرفة رقم خط الدعم واستخدامه عند الحاجة.

في ختام الحفل، كرمت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي 163 فرداً ومؤسسة من الرعاة، والداعمين، والمؤسسات الحكومية التي خصصت غرفاً للرضاعة، وخريجات برنامج الرضاعة الطبيعية لعام 2018، والمحاضرات اللواتي قدمن الدورات، والمتطوعات، والموظفات، وتم توزيع الشهادات على جميع المكرمين.