"الشارقة الإنسانية" تدمج 15 طالباً جديداً من ذوي الإعاقة بمدارس الإمارة

الشارقة 24:

نظمت وحدة الدمج في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، طوال شهر سبتمبر 2018، برنامج المتابعة لـ 15 طالباً جديداً من ذوي الإعاقة، تم دمجهم خلال العام الدراسي الماضي، ضمن عدد من المدارس والروضات الحكومية والخاصة.

وأكدت دعاء محمد الدريبي، مشرف وحدة الدمج، أن الخدمات الإنسانية حريصة على متابعة الطلبة المدمجين، ومواكبة كافة احتياجاتهم، والعمل بالتعاون مع أولياء الأمور والمدارس، على تلبيتها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منذ تأسيسها تعمل على تطبيق نقلات نوعية بالنسبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، باتباع أفضل الممارسات العالمية، حيث دأبت على تعزيز وتطوير علاقاتها المحلية والإقليمية والعالمية، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.