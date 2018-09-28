"نماء" تطلق أكاديمية إلكترونية مجانية لدعم الارتقاء بالمرأة عالمياً

الشارقة 24:

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، أعلنت "بادري للمعرفة وبناء القدرات"، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، عن إطلاق أكاديمية "بادري" الإلكترونية، التي توفر برامج ودورات ومصادر معرفية للتعلم، وتطوير المهارات مجاناً عبر منصتها الإلكترونية المفتوحة، للجميع حول العالم باللغتين العربية والإنجليزية، في مرحلتها الأولى.

وجاء الإعلان عن الأكاديمية خلال فعالية خاصة أقامتها "نماء"، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة الـ 73 للأمم المتحدة، في خطوة إماراتية نوعية تؤكد التزام الدولة بقضايا دعم المرأة، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تعيق وصولها إلى مصادر المعرفة.

وبالتعاون مع شريكها التقني، "فازينوفا"، المنصة الإلكترونية التعليمية البرازيلية، صُمِّمَت أكاديمية "بادري" بنظام المساقات المفتوحة على الإنترنت، (MOOCs)، التي توفر كمية كبيرة من المصادر المعرفية من بينها دورات مهنية وبرامج عالية الجودة عبر موقعها وتطبيقها الإلكترونيين، ويلبي المحتوى، الذي صممته مجموعة من أبرز المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية، احتياجات طلاب الجامعات، والسيدات والرجال، ورائدات ورواد الأعمال والباحثين عن عمل، وجميع الراغبين في تطوير مهاراتهم ومعارفهم على المستويين المهني والشخصي.

ودعت مؤسسة نماء، جميع الأفراد حول العالم، إلى التسجيل في البرامج والدورات التدريبة التي تقدمها الأكاديمية عبر الموقع الإلكتروني، www.badiriacademy.org، أو تحميل التطبيق الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية.

وأشارت المؤسسة إلى أن برامج الأكاديمية تم تصميمها تلبيةً لاحتياجات المرأة عالمياً، من المعارف والمهارات اللازمة لشراكتها الفاعلة في البناء والتنمية، وإيماناً من المؤسسة بأن المصادر المعرفية، يجب أن تكون متاحة للجميع، ستفتتح برامج الأكاديمية أمام السيدات والرجال من كافة أنحاء العالم.

وتوفر الأكاديمية الإلكترونية في المرحلة الأولى، دورات وبرامج تدريبية في قطاعات الأعمال والتطوير المهني والثقافة والعلوم، على أن يتم التوسع في القطاعات والبرامج واللغات المطروحة بشكل دوري، حيث تفتح الباب أمام الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية والخبراء لتقديم المحتوى المعرفي.

وتزامن إطلاق أكاديمية "بادري" الإلكترونية، مع حملة "ليتني تعلمت أن"، التي تنفذها الأكاديمية حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إبراز تجارب الأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق التميز في حياتهم المهنية والشخصية، واستعراض قصصهم حول المهارات التي تمنّوا تعلمها، والمصادر التي رغبوا في الاستفادة منها، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتهم.

وحول تعزيز التزام دولة الإمارات والشارقة، بتوفير فرص متساوية للجميع، أكدت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، خلال حفل إطلاق الأكاديمية الإلكترونية، أن توفير فرص متساوية وعادلة للوصول إلى مصادر المعرفة والعلوم والثقافة والتعليم، يعد محوراً رئيساً في أجندة التنمية الوطنية والعالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 54 % من سكان العالم لديهم اتصال بشبكة الإنترنت، ما دفعنا لبناء هذه المنصة الإلكترونية التعليمية المفتوحة، وتمكين المستخدمين من الاستفادة مجاناً من كافة البرامج والمساقات عالية الجودة التي نقدمها.

وأردفت ريم بن كرم، أن الأكاديمية تقدم هذه الدورات التدريبية مجاناً للجميع، وتتوافر حالياً بلغتين هما اللغة العربية والإنجليزية، وهذا ما يعكس جهودنا الرامية لمساعدة السيدات والرجال الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مصادر المعرفة عالية الجودة، والتي تساعدهم عملياً في بناء قدراتهم المهنية والشخصية.