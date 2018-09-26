برج خليفة يدعم الحملة الأممية للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين

الشارقة 24 – وام:

قام برج خليفة بدعم الحملة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تسعى إلى حث الرجال على تأييد الحملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث أطفأ البرج نصف انواره ابتداءً من الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بالمشاركة مع عدد من المباني العالمية الشاهقة تضامناً مع هذه الحملة للتعبير عن أهمية النصف الآخر من المجتمع.

وتعد دولة الإمارات داعماً قوياً لهذه المبادرة العالمية التي تتبناها هيئة الامم المتحدة للمرأة حيث شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحملة التضامنية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك خلال سبتمبر 2014 دعماً لهذه المبادرة.

وأكدت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام أن المرأة تحظى بالاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة للدولة وبالدعم المتواصل من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت إن دولة الامارات أدركت منذ زمن بعيد أنه لا يمكن إحراز تقدم إلا عندما يتم تعليم وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها والقيام بواجبها الطبيعي في كافة مجالات وميادين العمل.

وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر هذا العام بمساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات ومشاركتها الكاملة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أعلنت في مؤتمر قمة التوازن بين الجنسين في شهر ديسمبر من العام الماضي، أن المرأة بدولة الإمارات حققت التوازن بين الجنسين وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التواجد الفاعل في كافة قطاعات العمل.

وأكدت أن دولة الامارات تدعم حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين ونشر رسالتها المشتركة حول الأهمية المحورية لمشاركة الرجال في تحقيق المساواة المنشودة بين الجنسين بما يتسق مع رؤية "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.