صالحة غابش: 20 كاتبة في الدورة الخامسة لملتقى أديبات الإمارات

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت صالحة عبيد غابش، مدير المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن ملتقى أديبات الإمارات ناقش العديد من القضايا الخاصة بالشعر والقصة، على مدار يومين.

وأوضحت غابش، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الجلسة الأولى حملت عنوان "سرد"، وناقشت قضيتين، وهما: القصة القصيرة جداً، وفن الاختزال، والأخرى حول تجربة الروائية الإماراتية في الخارج، والجلسة الثانية بعنوان "ديوان" لمناقشة الشعر وتحديات ترجمته، بالإضافة إلى مدى بقائه ووجوده ضمن الأصناف الإبداعية الأخرى على الساحة الثقافية الإماراتية.

وأشارت إلى أن الملتقى، وضمن الدورة الخامسة، بمشاركة 20 كاتبة ومبدعة، شهد تنويعاً في موضوع الشعر والأبعاد الفكرية التي طُرحت، بمشاركة أصوات عربية، فهو ملتقى لأديبات الإمارات، لكن أي أديب أو مبدع مقيم في الدولة، يتأثر ويؤثر في الساحة الأدبية.