ندوة بواحة الكرامة بعنوان "بذور النوبة القلبية تزرع بالطفولة"

الشارقة 24 – وام:

نظم ديوان ولي العهد في أبوظبي، بالتعاون مع "مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي"، الثلاثاء، ندوة طبية بعنوان "بذور النوبة القلبية تزرع في الطفولة"، ألقاها البروفيسور مراد توزكو رئيس قسم القلب والأوعية الدموية في معهد القلب والأوعية الدموية التابع لكليفلاند كلينك أبوظبي.

حضر الندوة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للقلب في الـ 29 من سبتمبر، من كل عام، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وسيف القبيسي مدير تنفيذي إدارة شؤون المواطنين وعلي الرميثي مدير تنفيذي إدارة الأعمال المساندة، والدكتورة مها بركات استشاري أول لمكتب أبوظبي التنفيذي، وشركة مبادلة للاستثمار، بجانب عدد من كبار المسؤولين في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتناول الدكتور توزكو، خلال الندوة التي عقدت في واحة الكرامة، أهم عوامل ومسببات النوبات القلبية ومخاطرها مثل السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، ومضاعفات مرض السكري وكيفية الوقاية منها.