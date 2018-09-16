شراكة بين "سيدات أعمال عجمان" ونظيره في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

أبرم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اتفاقية شراكة مع نادي سيدات الشارقة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي والشراكة في تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية الاتفاقية وانعكاسها على تكامل الأدوار وتعزيز العمل بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات المؤسسية وإطلاق المبادرات الفعالة والوصول إلى نتائج تصب في دعم وتمكين المرأة وسيدات الأعمال.

من جانبها، أشارت خولة جاسم السركال المدير العام لنادي سيدات الشارقة، إلى حرص الطرفين على دعم وتمكين المرأة بشكل عام، منوهة إلى أن الشراكة ستعزز من انضمام عضوات النادي إلى المجلس والعكس.