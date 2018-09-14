إخفاق برنامج أميركي للارتقاء بدور المرأة في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد خبراء أن برنامجاً تموله الولايات المتحدة للارتقاء بدور المرأة في أفغانستان، قد أخفق في تحقيق أهدافه، في تلك البلاد التي مزقتها الحروب، والتي تعاني من غياب مشاركة أغلب النساء في المجتمع المدني.

وكشف تقرير لمكتب "المفتش العام المسؤول عن إعادة إعمار أفغانستان"، أن 55 امرأة فقط حصلن على وظائف حكومية من خلال البرنامج، الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رغم أن المستهدف كان 2100 أفغانية.

وهدفت الخطة في جزء منها إلى مساعدة 12500 من الأفغانيات في الحصول على وظيفة جديدة، أو الانتقال إلى أخرى أفضل، وكانت الوكالة خفضت عدد المشاركات اللاتي تلقين مثل هذه المساعدة إلى 1824 امرأة، بحسب التقرير الذي صدر في وقت متأخر الخميس.

أكدت أن البرنامج أطلق في سنة 2014 بميزانية بلغت 216 مليون دولار، وهو يمثل أكبر استثمار أميركي في العالم للارتقاء بدور المرأة، ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى سنة 2020 أو 2021.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في تقرير لها صدر في يونيو الماضي أن البنات يمثلن نسبة 60 بالمئة من إجمالي 7ر3 مليون طفل أفغاني لايذهبون إلى المدارس.