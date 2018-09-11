الإمارات تستضيف الملتقى الإقليمي الرابع لمجلس المرأة العربية 12 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتقى الإقليمي الرابع لمجلس المرأة العربية تحت شعار "المرأة القيادية.. المسار من التمكين إلى الريادة والابتكار" في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل في دبي، بمشاركة 17 دولة عربية ونخبة من كبار الشخصيات العربية والحكومية والدبلوماسية والقيادية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعلن المجلس في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، في مقره بدبي إطلاق الحدث الإقليمي السنوي في دورته الرابعة هذا العام تحت رعاية اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الامارات للملكية الفكرية رئيس جمعية الامارات للتخطيط الاستراتيجي، واستشراف المستقبل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وبشراكة إعلامية مع وكالة أخبار المرأة ودار الهلال وتستضيفه الإمارات للمرة الثانية.

وألقيت خلال المؤتمر كلمة باسم رئيسة مجلس المرأة العربية عبرت فيها عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً لاستضافة الملتقى الذي يأتي في إطار دور المجلس في تحديد القضايا المهمة وطرحها للحوار والمناقشة للخروج بحلول علمية وعملية وآليات تطبيقية لمعالجتها واستشعاره لأهمية دور المرأة القيادية في نجاح جهود التنمية الإدارية والمجتمعية ومسارها الطويل من أجل الكرامة والعدالة والإنصاف والمساواة والتنمية والريادة.

وأوضحت أن الملتقى سيسلط الضوء على آلية مسار المرأة العربية القيادية من التمكين إلى ريادة الأعمال وصناعة الابتكار، مؤكدة أن الملتقى سيسهم في وضع استراتيجية مسار المرأة، وذلك لما تتمتع به من قدرة على العمل بطرق مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إبراز دورها الهام في مراكز صنع القرار وتوليها المناصب القيادية وإبراز جهودها على القطاعات كافة.