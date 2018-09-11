"طبية الشارقة" تجري دراسة ميدانية لاكتشاف حالات الدرن

الشارقة 24 - وام:

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية - إدارة الطب الوقائي، أنها بصدد إصدار دراسة ميدانية لاكتشاف حالات الدرن الكامن باستخدام فحص مخبري للدم "IGRA" للحالات المشتبه بها، خاصةً الحالات الوافدة من الدول التي تزداد فيها معدل انتشار مرض الدرن، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بمواكبة التطور العلمي والتقني في مختلف المجالات الطبية للرقي الدائم بالخدمات الصحية المقدمة والوصول الى مستويات عالية من رضا المتعاملين.

قالت الدكتورة أسماء الجناحي مديرة إدارة الطب الوقائي بالشارقة، إن الإدارة تعتزم القيام بدراسة تستمر 6 أشهر بمشاركة 800 شخص من الحالات المشتبه بإصابتها بالدرن الكامن من بين المراجعين لمراكز فحص العمالة الوافدة بالشارقة، وبناءً على نتيجة الدراسة، يتم قياس وتقييم فعالية الاختبار في اكتشاف حالات الدرن الكامن.

وأوضح الدكتور جميل ترك المدير الفني لإدارة الطب الوقائي بالشارقة، أنه سيتم بعد تحليل نتائج الاختبار بيان أهمية الاكتشاف المبكر للدرن الكامن، وإعطاء حامل المرض العلاج الوقائي، منوهاً بأهمية الفحوصات الطبية المخبرية ودورها في الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية لحماية أفراد المجتمع من الأمراض السارية كافة، بالإضافة إلى بيان مدى أهمية إجراء التقصي الوبائي للأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة وكيفية الوقاية منها.

وحول الخدمات الصحية المقدمة بعيادة المسافرين التي افتتحتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في كافة أفرع الطب الوقائي بالدولة لتقديم المشورة الصحية للمسافرين وإعطائهم التطعيمات اللازمة، أظهرت إحصائيات الطب الوقائي بالشارقة أن العيادة استقبلت منذ افتتاحها في مايو 2017 حتى أغسطس 2018 نحو 1051 مراجعاً بينهم 504 حاج.

وضمن سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في القطاعين الحكومي والخاص، أوضحت تقارير إدارة الطب الوقائي بالشارقة أنها تشرف حالياً على عمل العيادات التي تقوم بخدمات التطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، بالتعاون مع إدارة الرقابة والتفتيش بمنطقة الشارقة الطبية، حيث تقوم إدارة الطب الوقائي بتسجيل هذه العيادات في قاعدة بيانات وإجراء زيارات ميدانية لها للوقوف على جاهزيتها.