فاجعة وفاة رضيعي "ساموا" خلال دقائق... جراء تلقيهما تطعيم

الشارقة 24 – رويترز:





أوقفت حكومة ساموا برنامج تطعيم الأطفال، الجمعة، حيث بدأت على الفور عملية تحقيق كامل جراء وفاة طفلان، وكلاهما يبلغ من العمر عاماً واحداً، في غضون دقائق من تلقي تطعيم الثلاثي الفيروسي وهي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، في مستشفى في سافايي، وفقاً للسلطات الصحية.

وذكرالمسؤول الطبي ليوسا تاكي ناسيري للصحفيين، أن مسؤولي الصحة ضبطوا إمدادات اللقاح، وأوقفوا برنامج التطعيم في بحثٍ مع الشرطة للتحقيق.

ودعا رئيس وزراء ساموا المستقلة تويلابا أيونو سايللي ماليليجاوي إلى إجراء تحقيق كامل ومعرفة الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المدمر، مضيفاً بأن هناك مؤشرات فعلية ستحدد ما إذا كان الإهمال سبباً لوفاة الطفلين أم لا، وفي حال تم إثبات ذلك فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق مع المسؤولين، وذلك لمنع تكرار الحادثة مستقبلاً.

يُعطى تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية منذ 1971، للأطفال الذين تصل أعمارهم 12 شهراً، ويُتبع بجرعة تنشيطية ثانية في عمر الـ 3 أو الـ 4 سنوات.

أوضحت عالمة اللقاحات في جامعة أوكلاند هيلين بيتوسيس هاريس، أن تطعيم شد الثلاثي الفيروسي يستخدم منذ عقود في جميع أنحاء العالم ونادراً ما تحدث مثل المآسي، مشيرةً إلى أن هناك سببين رئيسيين لحدوث مثل ذلك، الأول، خطأ طبي، يتم فيه تحضير اللقاح بشكل غير صحيح وحقن المادة الخاطئة، أما السبب الثاني، تلوث اللقاح لتركه في درجة حرارة غير مناسبة فترةً طويلة.