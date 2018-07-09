الطفل "المبتسر" يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تقنيات الإنجاب الحديثة

الشارقة 24 – رويترز:

أشارت دراسة أميركية إلى أن النساء اللاتي يعانين في سبيل الحمل أو يلجأن إلى تقنيات إنجاب حديثة مثل الحقن المجهري، ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال مبتسرين أو يعانون تشوهات خلقية، مقارنةً بغيرهن من اللاتي لم يواجهن أي مشاكل تتعلق بضعف الحمل.

ويربط العلم عادةً بين العقم وزيادة مخاطر إنجاب أطفال غير مكتملي النمو، إذ تقدم هذه الدراسة دليلاً جديداً توصلت إليه، وهو أن من يواجهن مشاكل بالخصوبة يكن أكثر عرضة بنسبة 39 % لإنجاب أطفال غير مكتملي النمو، وتصل نسبة زيادة مخاطر هؤلاء الأطفال بسبب تقنيات التلقيح إلى 79 %.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن من يعانين من صعوبة الحمل، يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية بنسبة 21 % مقارنة بمن أنجبن دون مشاكل.

وعندما درس الباحثون مرحلة الحمل التي يولد فيها الطفل وجدوا أن مواليد الأمهات اللاتي استخدمن التلقيح الصناعي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتشوهات الخلقية وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومشاكل الجهاز التنفسي.

وبينت جودي ستيرن من مركز دارتماوث-هيتشكوك الطبي بمدينة لبانون في ولاية نيوهامبشاير الأميركية أن الظروف الصحية المتعلقة بضعف الإنجاب لدى الأم قد تكون السبب الأكبر وراء الولادة غير الحميدة.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني أن حجم أي زيادة في مخاطر ضعف الإنجاب صغير للغاية، وأن الدراسات لا تظهر فروق كبيرة في معدلات الحالات المرضية.

ويستمر الحمل عادة حوالي 40 أسبوعاً، ويعتبر الحمل تاماً بعد الـ 37 أسبوعاً.

ويعاني الأطفال المبتسرون من مشكلات في التنفس والهضم في الأسابيع التالية للولادة، كما يمكن أن يواجهوا تحديات أطول أمداً مثل ضعف الإبصار أو السمع أو الإدراك بالإضافة إلى مشاكل اجتماعية وسلوكية.