السباق الأبطأ بين الرياضات والمتنافسون رُضع

الشارقة 24 - رويترز:

فاز الرضيع تد برادلي بالجائزة الذهبية لسباق الحفاضات السنوي التاسع الذي أقيم مؤخراً في نيويورك وسط فخر والدته بموهبته الفطرية للحبو السريع.

لم يبذل الرضيع تد برادلي مجهوداً كبيراً كي يحصد الجائزة الذهبية لسباق الحفاضات السنوي التاسع، الذي أقيم مؤخراً في نيويورك، إذ أنه يتميز بموهبةٍ فطرية للحبو السريع، كما أكدت أمه لينزي برادلي عقب إعلان فوزه.

وذكرت بأنه لا يمكن التشكيك في موهبة طفلها الفطرية، إذ أنه لم يكتسبها من أحد والديه، بل وُلد بها وأضافت بأنه يحبو بسرعة كبيرة جداً.

وتضمن السباق خمس جولات يتأهل بها الفائزون للجولة الأخيرة وبلوغ خط النهاية.

وأعرب مدير علامة لايف تايم تراي التجارية سكوت هاتماخر، أن القائمين على السباق يشجعون الرياضيين من كل الأعمار وبكافة القدرات على المشاركة في مسابقات تحمل القدرة وبدأوا السباق بإشراك الرضع فيه.

وقد تنافس نحو 30 رضيعاً في سباق الحفاضات الذي وصف بأنه "أبطأ دقيقتين في مجال الرياضة".